Çin'de sel: 3 ölü, 12 kayıp
Çin'in güneybatısında şiddetli sağanağın yol açtığı sel nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi kayboldu.
27.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:34
Çin'in güneybatısında şiddetli sağanağın yol açtığı sel nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi kayboldu.
Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletine bağlı Mienning ilçesinde yoğun yağışlar sele yol açtı.
Sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi kayboldu, 1700 ev hasar gördü, 8 bin kişi güvenli yerlere tahliye edildi.
Bölgede kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Kaynak: AA