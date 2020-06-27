Çin'de sel: 3 ölü, 12 kayıp
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Çin'de sel: 3 ölü, 12 kayıp

Çin'in güneybatısında şiddetli sağanağın yol açtığı sel nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi kayboldu.

Çin'de sel: 3 ölü, 12 kayıp
27.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:34

Çin'in güneybatısında şiddetli sağanağın yol açtığı sel nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi kayboldu.

Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletine bağlı Mienning ilçesinde yoğun yağışlar sele yol açtı.

Sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi kayboldu, 1700 ev hasar gördü, 8 bin kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

Bölgede kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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