Çin'de SARS'a benzeyen 'gizemli virüs': hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi
Çinli yetkililer, Hubey eyaletinin Vuhan kentinde şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) benzeri virüsün 4 kişide daha görüldüğünü duyurdu
18.01.2020 19:59 | Son Güncelleme: 18.01.2020 19:59
Çinli yetkililer, Hubey eyaletinin Vuhan kentinde şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) benzeri virüsün 4 kişide daha görüldüğünü duyurdu.
Vuhan Belediye Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, kentte yılbaşından bu yana bulaşıcı virüsten etkilenenlerin sayısının 45'e yükseldiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com