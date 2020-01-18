Çin'de SARS'a benzeyen 'gizemli virüs': hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi
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Çin'de SARS'a benzeyen 'gizemli virüs': hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi

Çinli yetkililer, Hubey eyaletinin Vuhan kentinde şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) benzeri virüsün 4 kişide daha görüldüğünü duyurdu

18.01.2020 19:59 | Son Güncelleme: 18.01.2020 19:59
Çin'de SARS'a benzeyen 'gizemli virüs': hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi

Çinli yetkililer, Hubey eyaletinin Vuhan kentinde şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) benzeri virüsün 4 kişide daha görüldüğünü duyurdu.


Vuhan Belediye Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, kentte yılbaşından bu yana bulaşıcı virüsten etkilenenlerin sayısının 45'e yükseldiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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