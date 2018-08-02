Çin'de Şarjdaki Elektrikli Scooter Patladı, Baba Kızını Saniyeler İçinde Kurtardı

Çin'in başkenti Pekin'deki bir evde şarj halindeyken dumanlar çıkarmaya başlayan scooter, bomba gibi patladı. Patlama anı, evin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Elektrikli scooter'dan çıkan dumanları fark eden baba, şarj cihazı bağlantısını kesmeye çalıştığı sırada dumanın arttığını görünce çocuğunu kucaklayıp evden açtı. Saniyeler sonra scooter patladı.

"BİRKAÇ SANİYE İÇİNDE BOĞULMASINA SEBEP OLABİLİR"

Pekinli itfayeciler, yanan bataryadan çıkan dumanın, sadece birkaç saniye içinde insanların boğulmasına neden olabilecek kadar zehirli olduğunu söyledi.