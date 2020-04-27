Çin'de sansürlenen koronavirüs haberlerini yayınlayan 3 aktivist ortadan kayboldu
Çin'de koronavirüs salgınıyla ilgili sansürlenen haberleri kurdukları bir platformda yayımlayan Pekin merkezli 3 internet aktivisti ortadan kayboldu
27.04.2020 21:06 | Son Güncelleme: 27.04.2020 21:06
Çin'de koronavirüs salgınıyla ilgili sansürlenen haberleri kurdukları bir platformda yayımlayan Pekin merkezli 3 internet aktivisti ortadan kayboldu.
Kaybolanlardan birinin yakınının verdiği bilgiye göre, aktivistlerin polis tarafından gözaltına alındığına inanılıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com