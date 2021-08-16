Çin'de Sanayi Üretimi ve Perakende Satışlardaki Büyüme Hızı Temmuz Ayında Frenlendi
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Çin'de Sanayi Üretimi ve Perakende Satışlardaki Büyüme Hızı Temmuz Ayında Frenlendi

Çin'de Sanayi Üretimi ve Perakende Satışlardaki Büyüme Hızı Temmuz Ayında Frenlendi
Habermetre - Haberler | Toplum

Çin'de virüs salgınının tekrar canlanması ve yaşanan sel felaketleri nedeniyle sanayi üretimi ve perakende satışlardaki büyümenin önemli oranda yavaşladığı ve ekonomik toparlanma sürecinin ivme kaybettiği bildirildi.

Çin'de virüs salgınının tekrar canlanması ve yaşanan sel felaketleri nedeniyle sanayi üretimi ve perakende satışlardaki büyümenin önemli oranda yavaşladığı ve ekonomik toparlanma sürecinin ivme kaybettiği bildirildi.

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından 16 Ağustos Pazartesi günü açıklanan verilere göre, sanayi üretimi Temmuz ayında yıllık bazda %6, 4 oranında arttı. Analistler ise Haziran ayında %8. 3 olan bu artışın, Temmuz ayında %7, 8'e kadar gerileyebileceğini tahmin ediyorlardı.

Çin ekonomisi toparlanma sürecinde pandemi öncesindeki büyüme rakamlarını tekrar yakalamış, fakat tedarik zincirlerinde oluşan darboğazlar ve yükselen maliyetler nedeniyle ekonomik genişleme ivme kaybetmeye başlamıştı. Temmuz ayında günlük vaka sayılarında yaşanan artış, yeniden kısıtlamaları gündeme getirirken, iklim krizi de önemli üretim bölgelerinde sel felaketlerini beraberinde getirmişti.

Nomura analistlerinin görüşüne göre, özellikle çevreyi yüksek oranda kirleten sanayi sektörleri için alınan kısıtlayıcı tedbirler ve virüse bağlı kapanmalar nedeniyle ülkedeki sanayi üretimi, harcamalar ve yatırımların Ağustos ayında daha da azalabileceği bildirildi.

Çevresel endişelerle yakın zaman önce ekstra kısıtlamalara tabi tutulan çelik sektöründeki üretimin, 2020 yılı Nisan ayından bu yana en düşük seviyeye gerilediği açıklandı.

Kovid'e karşı sıfır tolerans politikası uygulanan Çin'de, nüfusun yaklaşık %60'ının tam aşılı olmasına rağmen, vaka sayılarının artmaya devam etmesi durumunda kapanmaların hızla gündeme gelebileceği değerlendirilirken, bu durumun ekonominin geleceği açısından risk oluşturduğuna dikkat çekiliyor.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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