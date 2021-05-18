Çin'de sallanan 355 metrelik gökdelen korkuttu
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Çin'de sallanan 355 metrelik gökdelen korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çin'inde Shenzhen kentinde 355 metre yüksekliğindeki gökdelenin sallandığı anlar paniğe yol açtı.

Çin'inde Shenzhen kentinde 355 metre yüksekliğindeki gökdelenin sallandığı anlar paniğe yol açtı.

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde bulunan 355 metre yüksekliğindeki SEG Plaza'nın yerel saatle 13.00 sıralarında sallanmaya başladığı bildirildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, sallanan gökdelenin etrafında bulunanların yaşadığı korkuyla kaçıştıkları kameraya yansıdı. Panik anlarının ardından Shenzhen Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, bölgede deprem kaydedilmediği, durumun nedeninin araştırıldığı duyuruldu. Plazanın boşaltıldığı ve kapatıldığı belirtilirken, itfaiye ve polisin olayı incelediği belirtildi.

Yapımı 2000 yılında tamamlanan gökdelen, Çin'deki en yüksek binalar arasında 104. sırada bulunuyor.

-İHA-

Çin'de sallanan 355 metrelik gökdelen korkuttu
Çin'de sallanan 355 metrelik gökdelen korkuttu
Çin'de sallanan 355 metrelik gökdelen korkuttu
Çin'de sallanan 355 metrelik gökdelen korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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