Çin'de salgınla mücadele için 10 bin ton kargo taşındı

11.02.2020 09:44 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:46

China Post'tan edinilen bilgilere göre, Çin genelindeki ekspres kargo şirketleri önceki gün itibarıyla salgınla mücadelede kullanılacak malzemelerden oluşan 10 bin 552 ton ağırlığında yük taşıdı, 47 milyon 510 bin kargo paketi teslim edildi ve 3 bin 331 kargo uçak seferi gerçekleştirildi. Böylece maske, dezenfektan ürünleri gibi malzemelerin yetersizlik sıkıntısının büyük ölçüde çözüme kavuşturulduğu belirtildi.

Bahar Bayramı tatili nedeniyle hizmetlerini askıya alan Çin'in başlıca ekspres kargo şirketlerinin faaliyetlerinin bugünden itibaren normale döneceği kaydedildi.

Kaynak: Bültenler