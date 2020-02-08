Çin'de salgında ölü sayısı 722'ye çıktı

08.02.2020 09:16 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:23

Çin'de yeni tip korona virüsü (2019-nCoV) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 722'ye yükseldi.



Çin'de yeni korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 722'ye yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan bugün yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü 86 ölüm ve 3 bin 399 yeni vaka kayıtlara geçerken, ülke genelindeki toplam vaka sayısı ise 34 bin 546'ya çıktı. Hong Kong ve Filipinler ile birlikte ölü sayısı 724'e yükseldi. Diğer yandan, salgını ilk duyuran ancak yerel polis tarafından kamu düzenini bozan söylentiler yaymakla itham edilen Çinli doktor Li Wenliang'ın ölümünün meydana getirdiği tepkiler sürüyor. Tepkiler üzerine, Çin'in yolsuzluk soruşturmalarından sorumlu en üst kurumu olan Ulusal Denetim Komisyonu'nun "Li Wenliang olayının" araştırılması için Wuhan kentine bir ekip göndereceği açıklandı. Wuhan sakinlerinin, Li Wenliang'ın hayatını kaybettiği Wuhan Merkez Hastanesi'nin önüne çiçekler bıraktıkları görüldü.



Salgın Çin'in dışında 24 ülkeye yayılırken, Çin sınırları dışındaki vaka sayısı 270'i geçti. Japonya'nın Yokohama Limanı'nda içindeki 3 bin 700 yolcuyla karantina altında bulunan dev yolcu gemisindeki hastalık tespit çalışmaları devam ediyor.



İnsanlara pangolinden geçmiş olabilir iddiası



Diğer yandan, Guangzhou'da bulunan Çin Ziraat Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı bir araştırma kapsamında incelenen binden fazla pangolinin yüzde 70'inin Wuhan'da bulunan virüsle aynı aileden olan bir virüsü taşıdığının görüldüğü aktarıldı. Daha önce yapılan bir araştırma, 2019-nCov ismi verilen yeni korona virüsünün yarasaların taşıdığı virüslerle büyük oranda gen uyumuna sahip olduğunu göstermiş, ancak virüsün insana bulaşması için en az bir aracı taşıyıcının olması gerektiği belirtilmişti.



Pekin'deki Askeri Tıp Akademisi'nden araştırmacılar da yapılan araştırmaların pangolinlerin taşıdığı virüslerin yeni korona virüsüyle yüzde 99 genetik benzerlik taşıdığını iddia etti. Uzmanlar, pangolinin aracı taşıyıcılardan biri olabileceğini, ancak birden fazla aracının varlığının da ihtimal dahilinde olduğunu ifade etti.



Pangolin en çok ticareti yapılan yaban hayvanlarından biri olarak biliniyor. Çin'de özellikle bitkisel ilaçların yapımında kullanılan pangolinin genel olarak Güneydoğu Asya ve Afrika ülkelerinden kaçak yollarla ithal edildiği belirtiliyor. - PEKİN

Kaynak: İHA