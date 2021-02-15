Çin'de sahte Kovid-19 aşısı operasyonları: 70 tutuklu
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Çin'de sahte Kovid-19 aşısı operasyonları: 70 tutuklu

15.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:38
Çin'de sahte Kovid-19 aşısı operasyonları: 70 tutuklu

Çin'de sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üretimi ve satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 kişi tutuklandı.

Çin'de sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üretimi ve satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 kişi tutuklandı.

Xinhua ajansının haberine göre Çin polisi, ülkede Kovid-19 aşısıyla ilgili sahte aşı üretimi, aşıların fahiş fiyatlara satılması ve yasa dışı aşılama gibi suçlara yönelik operasyonlarını artırdı.

Bu kapsamda 10 Şubat'a kadar 21 operasyonda yakalanan 70 kişi, Çin Yüksek Halk Savcılığının (SPP) talebiyle tutuklandı.

Operasyonlarda yaklaşık 58 bin sahte aşı üretildiği ve aşıların yasa dışı yollarla satışından 18 milyon yüen (yaklaşık 2,8 milyon dolar) gelir elde edildiği ortaya çıkarıldı.

SPP, ülke genelindeki savcılara "aşıyla ilgili suçlara karşı kararlıkla harekete geçmeleri" talimatı gönderdi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 10 Şubat'ta ülke genelinde 40 milyon doz aşı yapıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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