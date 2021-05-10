Çin'de safari parkından 3 leopar kaçtı
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Çin'de safari parkından 3 leopar kaçtı

Çin'de safari parkından 3 leopar kaçtı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Çin'in Zhejiang eyaletindeki safari parkında bulunan 3 leopar kaçtı.

Çin'in Zhejiang eyaletindeki safari parkında bulunan 3 leopar kaçtı. Park yetkililerinin bir hafta önce kaçan leoparlar konusunda kamuoyunu yeni bilgilendirdikleri ortaya çıktı.

Çin'in Zhejiang eyaletinin başkenti Hangzhou'nun güneybatısında bulunan safari parkından bir hafta önce 3 leopar kaçtı. Fuyang Bölge Hükümeti tarafından oluşturulan arama ekipleri, saatler süren operasyon sonucu 2 leoparın bulunduğunu ifade etti. Üçüncü leopara hala ulaşılamadığı, ekiplerin Hangzhou kenti ve çevresinde dronelarla arama yaptıkları ifade edildi. Safari parkı yetkilileri, leoparların kaçtıklarına ilişkin bilgiyi erkenden paylaşmadıkları için özür diledi. Parktan yapılan açıklamada, "Olayın açıklanmasının paniğe neden olacağından endişeliydik. Eleştirileri içtenlikle kabul ediyoruz" denildi. Yetkililer bölge halkına kaçan leopara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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