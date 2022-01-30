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Çin'de robot köpekbalığı sergilendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Gerçek bir köpekbalığı gibi yüzebiliyor, dalabiliyor, hareket edebiliyor.

Gerçek bir köpekbalığı gibi yüzebiliyor, dalabiliyor, hareket edebiliyor… Çin'in doğusundaki Şangay'da bulunan bir akvaryumda sergilenen bu köpekbalığı, gerçek değil robot… Tam 4 metre 70 cm boyunda ve 350 kilo ağırlığında… Bilindik robotların aksine her hareketiyle gerçek bir köpekbalığını andırıyor. Görenler gerçeğinden ayırt edemiyor. Çünkü gerçek bir köpekbalığı gibi hareket edebilmesi için biyonik teknolojisi kullanılıyor.

Robot köpekbalığı her yaştan ziyaretçinin büyük ilgisini çekiyor…

Çin'de robot köpekbalığı sergilendi

Çin'de robot köpekbalığı sergilendi

Çin'de robot köpekbalığı sergilendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Robot, Güncel, Haber

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