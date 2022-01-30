Çin'de robot köpekbalığı sergilendi

Gerçek bir köpekbalığı gibi yüzebiliyor, dalabiliyor, hareket edebiliyor… Çin'in doğusundaki Şangay'da bulunan bir akvaryumda sergilenen bu köpekbalığı, gerçek değil robot… Tam 4 metre 70 cm boyunda ve 350 kilo ağırlığında… Bilindik robotların aksine her hareketiyle gerçek bir köpekbalığını andırıyor. Görenler gerçeğinden ayırt edemiyor. Çünkü gerçek bir köpekbalığı gibi hareket edebilmesi için biyonik teknolojisi kullanılıyor.

Robot köpekbalığı her yaştan ziyaretçinin büyük ilgisini çekiyor…