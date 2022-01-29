Çin'de robot balina köpekbalığı tanıtıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de robot balina köpekbalığı tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Çin'de bulunan bir akvaryumda robot balina köpekbalığı sergilendi.

Çin'de bulunan bir akvaryumda robot balina köpekbalığı sergilendi.

Çin'in doğusundaki Şanghay'da bulunan bir akvaryumda 4.7 metre uzunluğundaki 350 kilogramlık biyonik robot balina köpekbalığı sergilendi. Shenyang Aerospace Xinguang Grup ile bir ekip tarafından geliştirilen balina köpekbalığı gerçek bir köpekbalığı gibi hareket edebiliyor, yüzebiliyor ve dalabiliyor. Sualtı Teknolojisi Laboratuvarı'ndan Fang Xuelin, "Her zamanki sualtı robotlarının aksine, robot köpekbalığımızda gerçek bir köpekbalığı gibi hareket edebilmesi için biyonik teknolojisi kullanılıyor" dedi. Robot balina köpekbalığını görmek için akvaryuma ziyarette bulunan bir kişi, "Fikri beğendim, deniz hayvanlarıyla uyumlu bir şekilde yaşamamızı sağlıyor" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Çin'de robot balina köpekbalığı tanıtıldı

Çin'de robot balina köpekbalığı tanıtıldı

Çin'de robot balina köpekbalığı tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Şanghay, Robot, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title