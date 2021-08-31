Çin'de reşit olmayan oyunculara oyun kısıtlaması getirildi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin'de reşit olmayan oyunculara oyun kısıtlaması getirildi!

Çin'de reşit olmayan oyunculara oyun kısıtlaması getirildi!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Reşit olmayan oyuncular çevrim içi oyunlara kısıtlı sürelerde erişebilecek!

Çin devlet medyası geçtiğimiz günlerde bazı açıklamarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre Çin'deki oyun bağımlılığı konusu yetkilileri endişelendirdiğinden dolayı bir çözüme gidildi. 18 yaş altı yani reşit olmayan oyuncular Cuma, hafta sonları ve resmi tatillerde kısıtlı oyun sürelerine sahip olacak!

Açıklamaya göre reşit olmayan oyuncular yukarıda belirtilen günlerde saat 15: 00 ile 16: 00 arası oynadıkları oyuna girebilecek.

Ülkedeki video oyunlarını denetleyip düzenleyen kurum, çevrimiçi oyun şirketlerinin bu saatler dışında hizmet vermelerine yasak getireceği açıklandı. Bunun önüne de gerçek isim doğrulama sistemi adı verilen bir sistemle geçileceğini ve sistemin gayet düzgün çalışacağını belirttiler.

Bu uygulama ise Çin'li oyuncular için yeni değil ancak çok daha katı. Bunun öncesinde tatillerde üç, diğer günlerde bir buçuk saat oyun oynayabilen oyuncular artık çok daha kısıtlı sürelerde oyunlara giriş yapabilecek.

Büyük oyun firmalarının da merkezlerinin bulunduğu Çin'de yapılan bu açıklama bu firmaları da derinden etkiledi. Ekonomik olarak da kötü etkilenen şirketlerin hisselerinde de düşüşe rastladı.

Ulusal Basın ve Yayın İdaresi, bu büyük şirketlerin alınan karara uymaları için de ellerinden geleni yapacaklarını ve denetimi oldukça sıkı tutacaklarını da ekledi!

Kaynak: Playerbros

Valorant oyuncusu Rowan Crothers, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı
Valorant oyuncusu Rowan Crothers, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Süleyman Soylu Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Kaan Yıldırım Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Balotelli Umut Meraş Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çin'de reşit olmayan oyunculara oyun kısıtlaması getirildi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 00:54:54. #1.14#

title