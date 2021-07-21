Çin'de rekor yağış: Zhengzhou kentinde en az 12 kişi öldü, kent metrosunu sel suları bastı

Çin orta bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış, özellikle Zhengzhou şehrinde afete neden oldu.

Çin orta bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış, birçok şehirde afete neden oldu. Özellikle Zhengzhou kentinin ana caddelerinde, sele kapılan insanların görüntüsü sosyal medyada paylaşılyor.

En az 12 kişinin hayatını kaybettiği selde, metro istasyonlarını da su bastı. İnsanların vagonların içinde belleri üzerine gelen suda bekledikleri görülüyor.

Rekor yağmur nedeniyle Henan eyaletinde 10 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

En az 12 şehirde aşırı yağış nedeniyle yollar kapanmış, uçuşlar iptal edilmiş durumda.

94 milyon insanın yaşadığı Henan eyaletinde en üst düzey uyarı seviyesine geçildi.

Eyalette bulunan bir barajın da yıkılma tehlikesinde olduğu ve ordunun yükselme nedeniyle bölgeye gönderildiği bildiriliyor.

Zhengzhou şehrinde ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Ne kadar kişinin mahsur kaldığı da bilinmiyor.

'Bu kadar çok yağmur görmedim'

Çin'de yaygın olarak kullanılan bir sosyal medya uygulaması olan Weibo'ya yazan Xiaopei isimli kişi, "Su göğsüme kadar ulaştı. Artık konuşamıyorum" mesajını paylaştı.

İtfaiye daha sonra bu kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Wang Guirong isimli 56 yaşındaki bir kişi, "Hep Zhengzhou'da yaşadımda. Hayatımda bugünkü kadar çok yağmur görmedim" dedi.

Zhengzhou'ya son üç günde yağan yağmurun bir yıla eşit olduğu belirtiliyor.