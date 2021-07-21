Çin'de rekor yağış: Zhengzhou kentinde en az 12 kişi öldü, kent metrosunu sel suları bastı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Çin'de rekor yağış: Zhengzhou kentinde en az 12 kişi öldü, kent metrosunu sel suları bastı

Çin'de rekor yağış: Zhengzhou kentinde en az 12 kişi öldü, kent metrosunu sel suları bastı
BBC - Haberler | Dünya

Çin orta bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış, özellikle Zhengzhou şehrinde afete neden oldu.

Çin orta bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış, birçok şehirde afete neden oldu. Özellikle Zhengzhou kentinin ana caddelerinde, sele kapılan insanların görüntüsü sosyal medyada paylaşılyor.

En az 12 kişinin hayatını kaybettiği selde, metro istasyonlarını da su bastı. İnsanların vagonların içinde belleri üzerine gelen suda bekledikleri görülüyor.

Rekor yağmur nedeniyle Henan eyaletinde 10 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

En az 12 şehirde aşırı yağış nedeniyle yollar kapanmış, uçuşlar iptal edilmiş durumda.

94 milyon insanın yaşadığı Henan eyaletinde en üst düzey uyarı seviyesine geçildi.

Eyalette bulunan bir barajın da yıkılma tehlikesinde olduğu ve ordunun yükselme nedeniyle bölgeye gönderildiği bildiriliyor.

Zhengzhou şehrinde ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Ne kadar kişinin mahsur kaldığı da bilinmiyor.

'Bu kadar çok yağmur görmedim'

Çin'de yaygın olarak kullanılan bir sosyal medya uygulaması olan Weibo'ya yazan Xiaopei isimli kişi, "Su göğsüme kadar ulaştı. Artık konuşamıyorum" mesajını paylaştı.

İtfaiye daha sonra bu kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Wang Guirong isimli 56 yaşındaki bir kişi, "Hep Zhengzhou'da yaşadımda. Hayatımda bugünkü kadar çok yağmur görmedim" dedi.

Zhengzhou'ya son üç günde yağan yağmurun bir yıla eşit olduğu belirtiliyor.

BBC
Çin'de sel felaketi! 10 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi
Çin'de sel felaketi! 10 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi
Görüntüler korku filmi gibi! Çin'de binlerce kişi metroda boğazlarına kadar suya battı
Görüntüler korku filmi gibi! Çin'de binlerce kişi metroda boğazlarına kadar suya battı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Varank Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Derya Uluğ Hande Erçel Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Fatih Terim Sergen Yalçın Mario Balotelli Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çin'de rekor yağış: Zhengzhou kentinde en az 12 kişi öldü, kent metrosunu sel suları bastı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 07:44:12. #1.14#

title