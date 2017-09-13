Çin'de Reform Olmazsa, Büyüme %3'lere İner

Çin'in küçülme sürecine gireceğini düşünen Prof. Michael Petti, ülkede yatırım seviyesinin düşürülmesi, servetin yerel hükümetlerden hanehalklarına yönlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Ancak reformların başarılı olmaması halinde büyüme hızının sert bir şekilde yavaşlayacağı uyarısını yapıyor.