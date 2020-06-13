- Çin'de petrol tankeri patladı: 4 ölü, 50 yaralı - Çin'de petrol tankeri patladı: 4 ölü, 50 yaralı Çin'in Zhejiang bölgesinde petrol tankerinin patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

- Çin'de petrol tankeri patladı: 4 ölü, 50 yaralı

PEKİN - Çin'in Zhejiang bölgesinde petrol tankerinin patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Çin'in Zhejiang bölgesinde petrol tankeri büyük bir gürültüyle patladı. Ev ve iş yerlerinin yakınlarında patlayan tankerden parçalar havaya fırladı. Patlama sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin yaralandığı açıklandı. Olay yerine intikal eden arama kurtarma ve itfaiye ekipleri patlamaya kısa sürede müdahale etti.

Kaynak: İHA