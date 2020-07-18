Çin'de petrokimyasal fabrikasında yangın Çin'in Jiangsu bölgesindeki bir petrokimyasal fabrikasında yangın çıktı.

Çin'in Jiangsu bölgesindeki bir petrokimyasal fabrikasında yangın çıktı. Yangının kısa süre içerisinde söndürüldüğü belirtildi.

Çin'in Jiangsu eyaletindeki Nanjing kentinde bulunan petrokimyasal fabrikasında yangın çıktı. Hızla yayılan yangına 38 itfaiye aracı ve 197 itfaiye personeli müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken; can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: DHA