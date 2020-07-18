Çin'de petrokimyasal fabrikasında yangın
Çin'in Jiangsu bölgesindeki bir petrokimyasal fabrikasında yangın çıktı.
18.07.2020 11:06 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:35
Çin'in Jiangsu bölgesindeki bir petrokimyasal fabrikasında yangın çıktı. Yangının kısa süre içerisinde söndürüldüğü belirtildi.
Çin'in Jiangsu eyaletindeki Nanjing kentinde bulunan petrokimyasal fabrikasında yangın çıktı. Hızla yayılan yangına 38 itfaiye aracı ve 197 itfaiye personeli müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken; can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: DHA