Çin'de Pekin'e gelenlere uygulanan zorunlu karantina kısmen kaldırıldı
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Çin'de Pekin'e gelenlere uygulanan zorunlu karantina kısmen kaldırıldı

Çin'in başkenti Pekin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan acil durum düzeyinin düşürülmesiyle birlikte, kente gelenlerin tabi olduğu 14 günlük zorunlu karantina, ülkenin salgın riskinin düşük olduğu bölgelerinden gelen kişiler için kaldırıldı.

Çin'de Pekin'e gelenlere uygulanan zorunlu karantina kısmen kaldırıldı
30.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:00

Çin'in başkenti Pekin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan acil durum düzeyinin düşürülmesiyle birlikte, kente gelenlerin tabi olduğu 14 günlük zorunlu karantina, ülkenin salgın riskinin düşük olduğu bölgelerinden gelen kişiler için kaldırıldı.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Pekin Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çen Bei, düzenlediği basın toplantısında, başkentteki acil durum düzeyinin bugünden itibaren 1. seviyeden 2. seviyeye düşürüldüğünü açıkladı.

Kentte son 13 günde yurt içi veya yurt dışı kaynaklı yeni vaka görülmemesi nedeniyle bu kararı aldıklarını ifade eden Çen, yeni acil durum düzeyi ile salgının ortaya çıktığı Hubey eyaleti ve ülkenin diğer yüksek ve orta riskli bölgeleri haricindeki yerlerden gelenlerin şehre girişinde zorunlu kılınan 14 günlük karantina uygulamasının kaldırıldığını belirtti.

Çen, Pekin ile diğer şehirler arasındaki seyahat kısıtlamalarının da kaldırıldığını duyurdu.

Toplu konut bölgelerindeki karantina sürecek

Kentte toplu konut bölgelerine giriş çıkışların kontrol altında tutulmaya devam edeceğini kaydeden Çen, buralara yalnızca yeşil sağlık kodu verilmiş kurye, kargocu, temizlikçi ve emlakçı gibi hizmet sağlayıcı personelin girmesine izin verileceğinin altını çizdi.

Sinemaların, karaoke barların ve spor salonlarının kapalı kalmayı sürdüreceğini bildiren Çen, kütüphane, müze ve sanat galerilerinin ise ziyaretçi sayıları sınırlandırılarak yeniden hizmete açılacağını ve otellerin yeşil sağlık kodu verilen vatandaşları kabul edebileceğini ifade etti.

Son 24 saatte 4 yeni vaka

Öte yandan, Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 4 yeni vaka görüldüğünü bildirdi.

Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan salgında bugüne dek 82 bin 862 vaka görülürken 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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