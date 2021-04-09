Çin'de patlayıcıların imhası sırasında kaybolan 9 kişinin cesedi bulundu

Çin'in kuzeyinde kullanılmayan patlayıcıların imhası sırasında kaybolan 9 kişinin cesedine ulaşıldı.

Çin'in kuzeyinde kullanılmayan patlayıcıların imhası sırasında kaybolan 9 kişinin cesedine ulaşıldı.

Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CGTN) haberine göre, 7 Nisan'da Hebei eyaletinde Çıçıng bölgesinde patlayıcıların imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamanın ardından 9 kişinin cesedi bulundu.

Yetkililer, patlamada yaralanan 3 kişinin, hastanede tedavi altında olduğunu kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çin'in kuzeyinde patlayıcıların imhası sırasında 7 Nisan'da meydana gelen patlamada 3 kişinin yaralandığı ve 9 kişinin kaybolduğu açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz