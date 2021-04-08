Çin'de patlayıcı imha tesisinde patlama: 3 yaralı, 9 kayıp
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Çin'de patlayıcı imha tesisinde patlama: 3 yaralı, 9 kayıp

Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel
Çin'de patlayıcı imha tesisinde patlama: 3 yaralı, 9 kayıp

Çin'in kuzeyinde patlayıcı imha tesisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı, 9 kişi kayboldu.

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Çin'in kuzeyinde patlayıcı imha tesisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı, 9 kişi kayboldu.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Hebei eyaletinde Çıçıng bölgesinde patlayıcı imha tesisinde patlama meydana geldi.

Yetkililer, patlamada 3 kişinin yaralandığını ve 9 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Tesiste arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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