Çin'de patlayıcı imha tesisinde patlama: 3 yaralı, 9 kayıp
Çin'in kuzeyinde patlayıcı imha tesisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı, 9 kişi kayboldu.
Çin'in kuzeyinde patlayıcı imha tesisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı, 9 kişi kayboldu.
Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Hebei eyaletinde Çıçıng bölgesinde patlayıcı imha tesisinde patlama meydana geldi.
Yetkililer, patlamada 3 kişinin yaralandığını ve 9 kişinin kaybolduğunu belirtti.
Tesiste arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz