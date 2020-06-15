Çin'de patlayan tankerin kaza yeri havadan görüntülendi
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Çin'de patlayan tankerin kaza yeri havadan görüntülendi

Çin'de patlayan tankerin kaza yeri havadan görüntülendiÇin, (DHA)- Çin'nin Zhejiang eyaletinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiği ve 172 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yeni görüntüler yayınlandı.

15.06.2020 12:06 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:11

Çin'de patlayan tankerin kaza yeri havadan görüntülendi

Çin, (DHA)- Çin'nin Zhejiang eyaletinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiği ve 172 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yeni görüntüler yayınlandı. Patlamanın ardından en kaz yığınına dönen kentin son hali drone'la çekildi.

Çin'nin Zhejiang eyaletinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiği ve 172 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yeni görüntüler yayınlandı. Olay, 13 Haziran tarihinde saat 16.40 sıralarında bir yakıt tankeri, otobanda seyir halindeki bir araca çarmasıyla meydana geldi. Yakıt tankerinin çarpma etkisiyle otoyol bir anda alev topuna döndü. Bir çok aracın patlama etkisiyle otobanın dışına çıktığı, evlerin hasara uğradığı kazanın meydana geldiği bölge havadan görüntülendi. Görüntülerde patlama etkisiyle bir çok mahalle en kaz yığınına döndüğü görülüyor.

Çin'de patlayan tankerin kaza yeri havadan görüntülendi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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