Çin'de park halinde turist taşıyan 6 otobüs alev aldı
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Çin'de park halinde turist taşıyan 6 otobüs alev aldı

Çin'de park halinde turist taşıyan 6 otobüs alev aldı
11.05.2020 15:36 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:42

Çin'in Shanxi bölgesinde bulunan Wutai Dağı'nda yer alan kültürel alandaki bir otobüs park alanındaki otobüslerden biri alev alırken, yangının çevreye sıçramasıyla toplamda 6 otobüs kül oldu.

Çin'in Shanxi bölgesinde bulunan Wutai Dağı'nda yer alan kültürel alandaki bir otobüs park alanındaki otobüslerden biri alev alırken, yangının çevreye sıçramasıyla toplamda 6 otobüs kül oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, olayın sigara izmaritinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Çin'in Shanxi bölgesinde bulunan Xinzhou şehrindeki Wutai Dağı'nda yer alan kültürel alandaki bir otobüs park alanındaki otobüslerden biri alev aldı. Çıkan yangın çevredeki diğer otobüslere de sıçrarken, toplamda 6 otobüs kül oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söz konusu olayda kimsenin yaralanmadığı bildirildi. Yangının nedenine ilişkin turizm çalışanın içtiği sigara izmaritinin otobüs yakınlarına atması sonucu çıktığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

WUTAİ DAĞI NEREDE?

UNESCO'nun dağa ait paylaştığı bilgiye göre, Wutai Dağı tarihi bir dağdır. Kutsal bir Budist dağı olan Wutai'nin kültürel ortamı 41 manastıra ev sahipliği yapıyor. Tang Hanedanı'nın hayatta kalan en yüksek ahşap binası olan Foguang Tapınaı'nın Doğu Ana Salonu'nu gerçek boyutlu kil heykelleriyle birlikte içerir. Kelimenin tam anlamıyla 'beş teras dağı' olan Wutai Dağı, Çin'in kuzeyindeki en yükseği ve beş açık ağaçsız tepe ile sarp yamaçlarının morfolojisi ile dikkat çekicidir.

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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