Çin'de panda ikiz doğurdu
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Çin'de panda ikiz doğurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çin'deki bir hayvanat bahçesinde yaşayan panda ikiz yavru dünyaya getirdi.

Çin'deki bir hayvanat bahçesinde yaşayan panda ikiz yavru dünyaya getirdi.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentindeki bir hayvanat bahçesinde yaşayan panda "Mangzai" ikiz yavru doğurdu. Chongqing Hayvanat Bahçesi, ilk yavrunun 161 gram, ikincinin ise 151 gram olarak doğduğunu açıkladı. Hayvanat bahçesinde çalışan Yin Yanqiang, pandaların bu yıl hayvanat bahçesinde doğan ilk ikizler olduğunu söyledi.

2011'de doğan anne panda Mangzai, 2019'da da ikiz dişi yavru doğurmuştu.

Chongqing Hayvanat Bahçesi şu anda 17 pandaya ev sahipliği yapıyor. Hayvanat bahçesinde yaşayan dev pandaların dünya çapındaki sayısı 2020 yılında 633'e ulaştı. 2000'den az sayıda pandanın çoğunluğu ise Sichuan ve Shaanxi eyaletlerinde doğada yaşıyor. - PEKİN

Çin'de panda ikiz doğurdu
Çin'de panda ikiz doğurdu
Çin'de panda ikiz doğurdu
Çin'de panda ikiz doğurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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