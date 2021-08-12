Çin'de Otomobil Satışları Temmuz Ayında %11,9 Azaldı

Çin'de motorlu araç satışları Mayıs ve Haziran aylarında olduğu gibi Temmuz ayında da düşmeye devam etti.

Çin'de motorlu araç satışları Mayıs ve Haziran aylarında olduğu gibi Temmuz ayında da düşmeye devam etti. Ülkenin bazı bölgelerinde virüs salgınının tekrar canlanması, bazı bölgelerin ise ciddi sel baskınlarına maruz kalması ve küresel yonga kıtlığı gibi nedenlerle satışların olumsuz etkilendiği bildirildi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) tarafından açıklanan son verilere göre Temmuz ayında otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre %11, 9 oranında azaldı.

2021 yılının ilk yedi ayına bakıldığında, pandeminin zayıflaması ile birlikte satışların %19 artış kaydederek 1, 89 milyon adede ulaştığı görüldü. Ancak CAAM yetkilileri, bu iyileşmenin yılın ikinci yarısında devam etmesinin beklenmediğini, fakat yine de 2021 yılsonunun artı bir değerle kapanacağını belirttiler.

CAAM yöneticilerinden Chen Shihua, üretim miktarlarında büyük kesintilere yol açan küresel yonga kıtlığına dikkat çekerek, bu sorunun pandemi sona ermedikçe çözülme olasılığının zayıf olduğunu söyledi.

Sektör açısından Temmuz ayındaki olumlu bir verinin ise, yeni nesil enerjili araç satışlarındaki güçlü ivmenin etmesi olduğu belirtildi. Bu araçların satışlarının neredeyse iki katına çıkarak 271 bin adede ulaştığı bildirildi.

Çevre dostu özellikleri olan bu tip araçlara hükümet tarafından sağlanan destek ve teşvikler sayesinde Nio, Xpeng ve BYD firmalarının elektrikli araç üretim kapasitelerini genişletici yatırımlar yaptıkları öğrenildi.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre