Çin'de Otomobil Satışları Kasım Ayında Azalmaya Devam Etti

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) Kasım ayı otomobil satış verilerini 10 Aralık Cuma günü kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan verilere göre, otomobil satışları Kasım ayında yıllık bazda %9, 1 oranında azaldı. Kasım ayındaki bu düşüşle birlikte otomobil satışları art arda yedinci ayı da düşüşle kapatmış oldu. Satış rakamlarındaki devam eden bu düşüşün özellikle yarı iletken yongada yaşanan tedarik darboğazının üretim sürecini olumsuz etkilemeye devam etmesine bağlı olarak geliştiği belirtildi.

Dünyanın en büyük otomobil pazarı konumunda olan Çin'de Kasım ayı sonu itibarıyla yıllık olarak satılan toplam otomobil sayısı 2, 52 milyon adet oldu.

Bataryalı, plug-in ve hibritlerden oluşan yeni nesil enerjili araç satışlarındaki güçlü trend devam etti ve yıllık bazda %121'lik bir artışla Kasım ayı sonu itibarıyla 450 bin adede ulaştı.

CAAM basın sözcüsü Chen Shua, piyasada yeni nesil enerjili otomobillere olan müşteri ilgisi ve talebinin artarak devam ettiğini belirterek, bu talebin hükümet teşviklerinin ötesine geçerek, bir müşteri tercihi haline gelmekte olduğunu söyledi.

Chen Shua, Kasım ayı satış verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini, son aylarda Çin'de hammadde fiyatlarında bir düşüş yaşandığını ve birçok otomobil fabrikasında üretimi olumsuz etkileyen elektrik kesintilerinin de azalmasıyla birlikte rakamların olumlu geldiğini ifade etti.

Öte yandan yarı iletken yonga tedarikinde yaşanmakta olan sorunun devam ettiğine dikkat çeken Shua, her ne kadar piyasadaki talebin kararlı bir şekilde sürmesini beklesek de, tedarikte yaşanan bu kritik darboğazın sektör üzerindeki olumsuz etkilerinin Aralık ayında da devam etmesini bekliyoruz şeklinde konuştu.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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