Çin'de otobüste 'Maske tak' kavgası Çin'de otobüse binen bir yolcu, kendisini maske takması konusunda uyaran otobüs şoförünü darp etti.

Çin'de otobüse binen bir yolcu, kendisini maske takması konusunda uyaran otobüs şoförünü darp etti. Saldırgan yolcu 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Çin'in Guangdong eyaletindeki Guangzhou kentinde meydana geldi. Otobüse binen bir kişi, kendisini maske takması konusunda uyaran otobüs sürücüsüne saldırdı. Otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, saldırgan Li'nin sürücü Wang'in bulunduğu bölüme yaklaştığı ve başına yumruk attığı görüldü. Polis tarafından gözaltına alınan saldırgan, çıkarıldığı mahkemede 3 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Kaynak: DHA