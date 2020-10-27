Çin'de otobüste kalp krizi geçiren yolcunun yardımına trafik polisi yetişti
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Çin'de otobüste kalp krizi geçiren yolcunun yardımına trafik polisi yetişti

27.10.2020 22:13 | Son Güncelleme: 27.10.2020 22:17
Çin'de otobüste kalp krizi geçiren yolcunun yardımına trafik polisi yetişti

Çin'de otobüste kalk krizi geçiren bir yolcunun yardımına trafik polisi yetişti.

Çin'de otobüste kalk krizi geçiren bir yolcunun yardımına trafik polisi yetişti. Trafikte kalan otobüsün önünü açan polis memuru, hastaneye kadar otobüse eşlik etti. O anlar otobüs kamerasınca kaydedildi.

Olay, Çin'in Zhejiang bölgesinde bulunan Hangzhou kentinde meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda otobüsteki bir kişi kalp krizi geçirdi. Trafikte ilerleyemeyen otobüsün sürücüsü ise trafik polislerinden yardım istedi. Bir polis memuru yağmurlu havaya rağmen yürüyerek otobüsün önünü açtı ve hastaneye kadar otobüse eşlik etti. Dakikalar içinde hastaneye yetiştirilen kişinin ise hayati tehlikeyi atlattığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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