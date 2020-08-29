Çin?de otel çöktü: 5 ölü, 10 kayıp
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Çin?de otel çöktü: 5 ölü, 10 kayıp

Çin'in Şansi bölgesinde bir otelin çökmesi sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin enkazdan çıkarıldığı, kayıp olan 10 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Çin?de otel çöktü: 5 ölü, 10 kayıp
29.08.2020 11:21 | Son Güncelleme: 29.08.2020 11:21

Çin'in Şansi bölgesinde bir otelin çökmesi sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin enkazdan çıkarıldığı, kayıp olan 10 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Çin'in Şansi bölgesindeki Linfen kentinde bir otel çöktü. Olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin paylaştığı verilere göre 5 kişi çökme sonucu hayatını kaybetti. Kurtarma ekiplerinin 23 kişiyi enkazdan çıkardığı, 10 kişi için ise çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Otelin çökme nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.


Kaynak: DHA

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