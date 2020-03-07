Çin'de otel binası aniden çöktü: 23 kişi kurtarıldı
Haberler » 3. Sayfa » Çin'de otel binası aniden çöktü: 23 kişi kurtarıldı - Haberler

Çin'de otel binası aniden çöktü: 23 kişi kurtarıldı

Çin'in Quanzhou şehrinde 5 katlı otel binası aniden çöktü.

07.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:11
Çin'de otel binası aniden çöktü: 23 kişi kurtarıldı

Çin'in Quanzhou şehrinde 5 katlı otel binası aniden çöktü. Enkaz altından 23 kişinin kurtarıldığı açıklandı.


Çin'in Quanzhou şehrinde otel binasının aniden çökmesi sonucu en az 23 kişinin enkaz altından kurtarıldığı açıklandı. Can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken enkaz altından çıkarılanların bilgisi paylaşılmaya devam ediyor. Bölgeye intikal eden çok sayıda arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü belirtildi. En az 70 kişinin enkaz altında olduğu belirtiliyor.


Çin medyasına göre, binada korona virüsü şüphesiyle karantina altında tutulan insanlar kalıyordu. - PEKİN

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler