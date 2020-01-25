Çin'de ortaya çıkan virüs dünyaya yayılıyor: Hangi ülkelerde kaç koronavirüs vakası görüldü?

25.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:12

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni ölümcül koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi. Hızla dünyaya yayılan koronavirüsle ilgili birçok bölgede alarm verildi. Çin dışındaki en az 14 ülkede koronavirüs vakalarına rastlandı.



Çin yetkilileri, Vuhan kenti ve yakınlarında virüsten etkilenenlerin sayısının yaklaşık bin 300 olduğunu açıkladı. Çin'in bir diğer kenti Macau'da iki kişinin virüs nedeniyle tedavi altına alındığı bildirilirken Hong Kong'da virüsün 5 kişiye bulaştığı belirlendi. Euronews.com'da Görüntüle