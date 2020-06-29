Çin'de onlarca kişi selde mahsur kaldı
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Çin'de onlarca kişi selde mahsur kaldı

Çin'in Hubei eyaletinde selde arabasında mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.

29.06.2020 17:02 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:06

Çin'in Hubei eyaletinde selde arabasında mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Çin ulusal gözlemevi, tahribata yol açan şiddetli yağışlardan dolayı mavi alarma geçti. Ulusal Meteoroloji Merkezi, yarın sabah saatlerine kadar Zhejiang, Anhui, Hubei, Jiangxi, Hunan, Guizhou, Yunnan, Sichuan, Hebei ve Shandong eyaletlerinde şiddetli yağmur ve fırtına beklendiğini duyurdu. Meteoroloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bu bölgelerde saatte 70 milimetre kadar yağış düşmesinin beklendiğini kaydederken, yerel makamlar sel ve toprak kaymasına karşı uyarıldı.

Hubei eyaletinde selde arabasında mahsur kalanlar arabanın camı kırılarak kurtarılırken, trafik polisleri su biriken alanlara girmemesi için araçları uyardı.

Dört aşamadan oluşan renk kodlu hava uyarı sisteminin bulunduğu Çin'de, kırmızı en şiddetli alarm olurken onu sırasıyla turuncu, sarı ve mavi alarm takip ediyor. Ülkenin güneyinde Haziran ayının başından bu yana etkili olan sağanak yağışlar büyük maddi hasara yol açtı.

(İHA)

Çin'de onlarca kişi selde mahsur kaldı

Kaynak: İHA

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