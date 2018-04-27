Çin'de Okula Bıçaklı Saldırı: 7 Ölü, 12 Yaralı

Çin'de Okula Bıçaklı Saldırı: 7 Ölü, 12 Yaralı

Çin'in Şensi eyaletindeki ortaokula yapılan saldırıda 7 öğrenci öldü, 12 öğrenci yaralandı. Okulda çekilen fotoğraflar sosyal medyadan paylaşıldı.

Çin'de bir okulda gerçekleşen bıçaklı saldırı katliama yol açtı. Saldırgan ortaokulda yedi öğrenciyi öldürdü. Yaralanan 12 öğrenci olay yerinden ambulanslarla hastanelere taşındı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırı yerel saatle 18.10'da meydana geldi. Çinli yetkililer, saldırganın yakalandığını duyurdu.

FOTOĞRAFLAR SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Yakalanan saldırgan ve yaralı öğrencilerin fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıldı.

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