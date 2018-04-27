Çin'de Okula Bıçaklı Saldırı: 7 Ölü, 12 Yaralı
Çin'in Şensi eyaletindeki ortaokula yapılan saldırıda 7 öğrenci öldü, 12 öğrenci yaralandı. Okulda çekilen fotoğraflar sosyal medyadan paylaşıldı.
Çin'de bir okulda gerçekleşen bıçaklı saldırı katliama yol açtı. Saldırgan ortaokulda yedi öğrenciyi öldürdü. Yaralanan 12 öğrenci olay yerinden ambulanslarla hastanelere taşındı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Saldırı yerel saatle 18.10'da meydana geldi. Çinli yetkililer, saldırganın yakalandığını duyurdu.
FOTOĞRAFLAR SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Yakalanan saldırgan ve yaralı öğrencilerin fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıldı.
YORUMLAR (7)
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sıkıntı yok geride 1. 149. 999. 993 kişi varCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bağcıların Çin şubesi saygılarCevap Yaz Yayından Kaldır
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KURŞUNA DİZERLER BU KATİLİCevap Yaz Yayından Kaldır
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çin adanayla yarışıyor:)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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KorkunçCevap Yaz Yayından Kaldır