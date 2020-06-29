Çin'de okul çıkışına kurulan "direk dansı" gösterisine soruşturma
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Çin'de okul çıkışına kurulan "direk dansı" gösterisine soruşturma

Çin'de, bir ortaokulun çıkışına kurulan direk dansı platformunda yapılan dans gösterisi hakkında soruşturma başlatıldı.

Çin'de okul çıkışına kurulan
29.06.2020 19:01 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:37

Çin'de, bir ortaokulun çıkışına kurulan direk dansı platformunda yapılan dans gösterisi hakkında soruşturma başlatıldı.

Çin'in Jiangsu eyaletindeki Nantong şehrinin Gangzha bölgesindeki Beicheng Orta Okulu'nun dışına kurulan platformda, dans stüdyosuna öğrenci almak için yapılan direk dansı gösterisine soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dansçıların çocukların önünde 'erotik' dans ettikleri görüldü.

OKUL ÖNÜNDE EROTİK DANS

Okul önünde gerçekleştirilen erotik direk dansı gösterisi akşam saatlerinde başlayıp, gece yarısına kadar sürdü. Okuldaki iki güvenlik görevlisi, dansçıları uzaklaştırmaya çalıştı. Dans stüdyosunun ise tanıtım amaçlı okul önüne kurulduğu bildirildi. Platform işletmecisi, tanıtım amaçlı dublörlük için, yanlış yer seçtiklerini ifade ederek, öğrenci velileri ve okul yönetiminden özür diledi. Nantong Eğitim Bürosu olay ile ilgili araştırma yürüttüğünü bildirdi.

Kaynak: DHA

Manşet

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