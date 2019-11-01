Çin'de öğrencilere beyin dalgalarını ölçen cihaz taktıran ilkokul, ailelerin şikâyetiyle uygulamaya...

01.11.2019 13:40

Çin'de dikkat aralıklarını belirlemek için öğrencilerin başlarına beyin dalgalarını ölçen cihazlar yerleştiren bir ilkokul, velilerin şikayeti üzerine uygulamadan vazgeçti.

Guardian gazetesinin haberine göre, Jinhua kentindeki Şiaoşun İlkokulu'nda okuyan öğrencilerin aileleri, bu cihazlarla çocuklarının beyinlerinin kontrol altına alınabileceğini söyleyerek şikayette bulunmuşlardı.

Devlet denetimindeki Beijing News sitesine göre çocukların beyin dalgalarına ilişkin verilerin bir kısmı ailelerle paylaşıldı.

Zhang soyadlı bir öğretmen ise deneme amaçlı uygulamanın bir yıldır devam ettiğini, cihazların olası yan etkileriyle ilgili olarak çocuklardan hiçbir şikayet almadıklarını söyledi.

Bu öğretmen, çocukların verilerinin denemeden sorumlu olan şirkete teslim edildiğini ve hepsinin ailelerle paylaşılmadığını belirterek, "Yaptığımız tek şey, dikkat sürelerini ölçerek çocuklara yardımcı olmak. Çünkü bu veriler öğretmenlerine gönderiliyor, çocuklar da daha fazla odaklanabiliyor. Uygulamanın gerçekten faydasını gördük" dedi.

Başa takılan "U" şeklindeki cihazın ABD merkezli BrainCo şirketi ve Çinli ortağı Zhejiang BrainCo tarafından geliştirildiği belirtiliyor.

Çinli şirketin sahibi Kong Şiaoşian'ın Harvard Üniversitesi'nde doktora yaptığı ve ilkokulu bu okulda okuduğu söyleniyor.

'Haftada iki gün yarım saat takılıyor'

Zhejiang BrainCo'dan soyadı yine Zhang olan bir yetkili, cihazların konsantrasyon kurslarında haftada iki kez yarım saat için takıldığını söyledi.

Guardian gazetesi, Çin'de kişisel bilgiler toplayan cep telefonları, akıllı saatler ve diğer mobil cihazların yaygınlaştığına dikkat çekerek ailelerin verilerin nasıl kullanıldığı ve kimlerin bunlara erişimi olduğu konusunda kaygı duyduğunu belirtti.

Çin Siber Uzay Dairesi'nin 1 Ekim'de yayımladığı genelgeyle, çocukların verilerinin korunması için, bu bilgilerin şifrelenmesi ve ailenin rızasının aranması şartı getirilmişti.