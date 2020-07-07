Çin'de öğrenci taşıyan otobüs su kanalına uçtu 21 ölü, 15 yaralı
Çin'de öğrenci taşıyan otobüs su kanalına uçtu 21 ölü, 15 yaralıÇin, (DHA)- Çin'de öğrenci taşıyan bir otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak su kanalının içine düştü.
07.07.2020 14:33 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:38
Çin'de öğrenci taşıyan otobüs su kanalına uçtu 21 ölü, 15 yaralı
Çin, (DHA)- Çin'de öğrenci taşıyan bir otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak su kanalının içine düştü. Yerel medya, 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Kaza, Çin'in Guizhou eyalatindeki Anshun kentinde meydana geldi. Kontrolden çıkan otobüs, otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak su kanalının içine düştü. Yerel medya, kazada 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Kaynak: DHA