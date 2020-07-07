Çin'de öğrenci taşıyan otobüs göle uçtu Çin'de öğrenci taşıyan otobüs göle uçtuÇin, (DHA)- Çin'de öğrenci taşıyan bir otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak su rezervinin içine düştü.

Çin'de öğrenci taşıyan otobüs göle uçtu

Çin, (DHA)- Çin'de öğrenci taşıyan bir otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak su rezervinin içine düştü. Olay Çin'in Guizhou eyalatindeki Anshun kentinde olduğu bildirildi. Yetkililer, ölü veya yaralı konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Kazanın neden kaynakladığı konusunda yetkililer soruşturma yaptıklarını bildirdi.

Kaynak: DHA