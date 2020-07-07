Çin'de öğrenci taşıyan otobüs göle uçtu
Çin'de öğrenci taşıyan otobüs göle uçtuÇin, (DHA)- Çin'de öğrenci taşıyan bir otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak su rezervinin içine düştü.
07.07.2020 13:35 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:08
Çin'de öğrenci taşıyan otobüs göle uçtu
Çin, (DHA)- Çin'de öğrenci taşıyan bir otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak su rezervinin içine düştü. Olay Çin'in Guizhou eyalatindeki Anshun kentinde olduğu bildirildi. Yetkililer, ölü veya yaralı konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Kazanın neden kaynakladığı konusunda yetkililer soruşturma yaptıklarını bildirdi.
Kaynak: DHA