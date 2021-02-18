Çin'de nükleer enerji eğitimi için son başvuru 19 Şubat'ta

Türkiye'nin nükleer enerji alanında insan kaynağını geliştirmek amacıyla başlatılan program kapsamında, Çin'de yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler için başvurular yarın sona erecek.

Türkiye'nin nükleer enerji alanında insan kaynağını geliştirmek amacıyla başlatılan program kapsamında, Çin'de yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler için başvurular yarın sona erecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 2012'de imzalanan "Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması" kapsamında Harbin'de başlatılan yüksek lisans programı 4 yıldır devam ediyor.

Bu çerçevede, Türkiye'de nükleer enerji alanında çalışmak isteyen ve Harbin Mühendislik Üniversitesi "Nükleer Enerji Bilimi ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programı"na kabul edilen öğrencilere Çin Halk Cumhuriyeti tarafından burs sağlanıyor.

Söz konusu programa katılmaya hak kazanan öğrencilere, 3 yıl boyunca okul ücreti ile programa başvuru ücretinden muafiyet, konaklama, sağlık sigortası temin edilirken, aylık 3 bin Yuan harçlık ile gidiş-dönüş uçak bileti ve Çince dil kursu gibi imkanlar da sunuluyor.

Programa, İngilizce, matematik ve fizik bilgisi ileri seviyede, genel not ortalaması en az 2,5, mühendislik, fizik veya kimya bölümlerinden mezun, 35 yaşından küçük ve en geç Haziran 2021'de mezun olma şartlarını yerine getirebilen adaylar başvurabiliyor.

Paylaşılan bilgiye göre, 2021-2022 akademik yılı için programa başvuru yapmak isteyen adayların, gerekli belgeleri yarına kadar "icc-human-capital@enerji.gov.tr" mail adresine göndermeleri gerekiyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına EUAS International ICC koordinatörlüğünde yürütülen program için başvuru sonuçları ilgili kişilere e-posta yoluyla ilan edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer