Çin'de net bir şekilde görüntülenen yıldızlar hayran bıraktı
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Çin'de net bir şekilde görüntülenen yıldızlar hayran bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Çin'de net bir şekilde görüntülenen yıldızlar hayran bıraktı Çin'in Sincar Uygur Özerk Bölgesi'nde kaydedilen görüntüler izleyenleri hayran bıraktı.

- Çin'de net bir şekilde görüntülenen yıldızlar hayran bıraktı

SİNCAN - Çin'in Sincar Uygur Özerk Bölgesi'nde kaydedilen görüntüler izleyenleri hayran bıraktı.

Çin'in Sincar Uygur Özerk Bölgesi'nde Haziran ayında havanın açık olmasıyla gökyüzündeki yıldızlar net bir şekilde görüntülendi. Bölgenin yüksek kesimlerinde kaydedilen görüntülerde, yıldızlar geceyi neredeyse aydınlatırken gökyüzü büründüğü renkle de kendine hayran bıraktı.

Çin'de net bir şekilde görüntülenen yıldızlar hayran bıraktı
Çin'de net bir şekilde görüntülenen yıldızlar hayran bıraktı
Çin'de net bir şekilde görüntülenen yıldızlar hayran bıraktı
Çin'de net bir şekilde görüntülenen yıldızlar hayran bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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