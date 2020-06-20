Çin'de mucize kurtuluş: Tırın altında kalan kadını kaskı kurtardı
Çin'de mucize kurtuluş: Tırın altında kalan kadını kaskı kurtardıÇin, (DHA) ? Çin'de tırın altında kalan motosiklet sürücüsü bir kadın kaskı sayesinde kurtuldu.
20.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:53
Çin'de mucize kurtuluş: Tırın altında kalan kadını kaskı kurtardı
Çin, (DHA) ? Çin'de tırın altında kalan motosiklet sürücüsü bir kadın kaskı sayesinde kurtuldu.
Çin'in Zhuji şehrinde motosikletle yolun karşısına geçen bir kadın hızla gelen tırın altında kaldı. Sürücüsünün hamlesi sonucu devrilen tırın altında kalan kadın takrığı lkask sayesinde ufak yaralarla kazayı atlattı. O anlar kameraya an be an yansıdı.
Kaynak: DHA