Çin'de mısır hasadında "drone" dönemi
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Çin'de mısır hasadında "drone" dönemi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Çin'de mısır hasadında "drone" dönemi Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde mısır tarlalarındaki 20'den fazla drone, ilaçlamada rol alarak çiftçilerin yükünü azaltıyor.

- Çin'de mısır hasadında "drone" dönemi

PEKİN - Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde mısır tarlalarındaki 20'den fazla drone, ilaçlamada rol alarak çiftçilerin yükünü azaltıyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde bulunan Xiangyuan Köyü'nde mısır hasadına insansız hava araçları yardımcı oluyor. Köydeki 20'den fazla drone, zararlılara yönelik ilaçlamada rol alarak üretimin ve çiftçilerin gelirlerinin artmasına katkıda bulunuyor. Havadan yapılan ilaçlama 10 gün içerisinde tamamlanacak ve 6 bin 667 hektarlık alana ulaşarak yaklaşık 154 bin 400 ABD dolarına mal olacak.

Çin'de mısır hasadında 'drone' dönemi
Çin'de mısır hasadında 'drone' dönemi
Çin'de mısır hasadında 'drone' dönemi
Çin'de mısır hasadında 'drone' dönemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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