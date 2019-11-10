Çin'de minibüsle kamyonet çarpıştı: 7 ölü, 7 yaralı
Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Cilin eyaletinde, bir minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Cilin eyaletinde, bir minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Şinhua'daki habere göre, yetkililer, Çangçun kentinin Şuangyang ilçesinde bir minibüsün kamyonetle çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Yaralanan 7 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.