Çin'de minibüsle kamyonet çarpıştı: 7 ölü, 7 yaralı

Çin'de minibüsle kamyonet çarpıştı: 7 ölü, 7 yaralı

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Cilin eyaletinde, bir minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

10.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:34
Çin'de minibüsle kamyonet çarpıştı: 7 ölü, 7 yaralı

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Cilin eyaletinde, bir minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Şinhua'daki habere göre, yetkililer, Çangçun kentinin Şuangyang ilçesinde bir minibüsün kamyonetle çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yaralanan 7 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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