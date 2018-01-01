Çin'de Minibüs Denize Düştü: 7 Ölü

Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde kontrolden çıkan bir minibüsün denize düşmesi nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaraladı.



Şinhua ajansını haberine göre, eyaletin Çidong kenti açıklarında 10 kişiyi taşıyan minibüs denize düştü.



Olay yerine gönderilen kurtarma ve sağlık ekipleri 2 yolcuyu sağ kurtarırken, 7 kişinin cesedine ulaştı. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.