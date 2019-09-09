Çin'de metal bariyer, çocuk ve kadınların üstüne devrildi

Çin'de metal bariyer, çocuk ve kadınların üstüne devrildi

Çin'de yol kenarında bulunan yüksek metal bariyerler, sert esen rüzgarın etkisi ile bariyere paralel yürümekte olan 2 kadın ve bir çocuğun üstüne devrildi.

09.09.2019 16:53
Çin'de metal bariyer, çocuk ve kadınların üstüne devrildi
Çin'de yol kenarında bulunan yüksek metal bariyerler, sert esen rüzgarın etkisi ile bariyere paralel yürümekte olan 2 kadın ve bir çocuğun üstüne devrildi. O anlar trafik ve bir otobüs kamerasınca kaydedildi.

Olay, Guangdong bölgesindeki Guangzhou kentinde, 1 Eylül'de, yerel saatle 16.00 sıralarında meydana geldi. Yol kenarında bulunan yüksek bariyerler, sert esen rüzgarla beraber devrildi. O sırada bariyerlere yakın bir şekilde yürüyen 2 kadın ve bir çocuk, devrilen bariyerlerin altında kaldı. Durumu fark eden çevredekiler ve araçlarında olan insanlar, bariyerleri kaldırarak altında kalan çocuk ve kadınları kurtardı.

Yerel medya, 2 kadın ve çocuğun yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikeleri olmadıklarını duyurdu.

Görüntü Dökümü
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-Rüzgar sebebiyle bariyerlerin yıkılma anı
-O sırada yürüyen 2 kadın ve çocuk
-Kadınların ve çocuğun bariyerlerin altında kalması


Kaynak: DHA
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