Çin'de maske bulamayan vatandaşlar, poşet ve pet şişeyle korunuyor

30.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 30.01.2020 10:16

Tüm dünyaya korku salan koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 170'e ulaştı. Virüsten etkilenen kişi sayısı da 7 bin 711'e yükseldi. Her geçen gün hızla artan bu sayılar tüm dünyaya korku salarken, Çin'den gelen son görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

MASKELER TÜKENDİ

Konuyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan "Tüm dünya tetikte olsun" açıklaması sonrası maske satılan marketlerde raflar boşaldı. Maske takamayanlar pet şişelerle virüsten korunmaya çalıştı. Sokakların bomboş kaldığı ülkede Çin'de futbol maçları da iptal edildi.

MASKE BULAMAYAN PET ŞİŞE VE POŞET KULLANDI

Çin genelinde yüz maskesi kullanmak zorunlu hale getirildi. İnsanlar salgına yakalanmamak için maskelerle gezmeye devam ediyor. Ülkede maske bulamayan vatandaşlar, virüsten korunmak için tuhaf yollar seçiyor. Twitter'da paylaşılan görüntüler, insanların kafalarında plastik pet şişelerle gezdiğini ya da bedenlerinin etrafına plastik poşetler geçirdiğini gösteriyor. Bir taksici ise ön koltuk ve arka koltuğu kartonla ayırmış.