Çin'de 'Mars Kolonisi' Kuruldu, Ziyaretler Başladı

Çin'de 'Mars Kolonisi' Kuruldu, Ziyaretler Başladı

Çin'in Gansu eyaletindeki Gobi Çölü'nde mars simülasyonu kuruldu. Amaç, uzay araştırmalarına ilgiyi artırıp bilimi sevdirmek

Çin'de 'Mars Kolonisi' Kuruldu, Ziyaretler Başladı

Çin, Gansu eyaletinin kuzeybatısındaki Gobi Çölü'nde 'Mars kolonisi' kurdu. Bilimi sevdirmek ve uzay araştırmalarına ilgiyi artırmak amacıyla kurulan yapay Mars kolonisi ziyaretçilere kapılarını açtı.

67 kilometrekarelik alana yayılan 'Mars kolonisi' Jinchang şehrinin 20 km uzağında inşa edildi. Bölge Mars'a ve zorlu yaşam koşullarına olabildiğince yakın simülasyon yapılabilmesi için seçildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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