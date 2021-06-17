Çin'de madende mahsur kalan 13 işçinin cesetleri çıkarıldı
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Çin'de madende mahsur kalan 13 işçinin cesetleri çıkarıldı

Çin'de madende mahsur kalan 13 işçinin cesetleri çıkarıldı
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Çin'in kuzeyindeki Şansi eyaletinde demir cevheri madeninde 10 Haziran'da su basması nedeniyle mahsur kalan 13 işçinin cesetleri çıkarıldı.

Çin'in kuzeyindeki Şansi eyaletinde demir cevheri madeninde 10 Haziran'da su basması nedeniyle mahsur kalan 13 işçinin cesetleri çıkarıldı.

Ülke basınındaki habere göre, yetkililer, Şansi eyaletinin Daişian şehrindeki madendeki su kuyusunun taşması nedeniyle 10 Haziran'da bazı galerileri su bastığını hatırlatarak madende mahsur kalan 13 işçinin cesetlerine ulaşıldığını bildirdi.

Yetkililer, cesetler üzerindeki kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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