Çin'de maden ocağındaki patlamada bir işçi öldü
Haberler » Güncel » Çin'de maden ocağındaki patlamada bir işçi öldü - Haber

Çin'de maden ocağındaki patlamada bir işçi öldü

Çin'in güneybatısında bir maden ocağında meydana gelen patlamada bir işçi yaşamını yitirdi, 6 işçi mahsur kaldı.

26.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:08
Çin'de maden ocağındaki patlamada bir işçi öldü

Çin'in güneybatısında bir maden ocağında meydana gelen patlamada bir işçi yaşamını yitirdi, 6 işçi mahsur kaldı.

Şinhua'da yer alan habere göre, yetkililer, Guicou eyaletindeki kömür madeninde yaşanan patlamada bir işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Patlama sırasında 6 işçinin madende mahsur kaldığını ifade eden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et