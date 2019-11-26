Çin'de maden ocağındaki patlamada bir işçi öldü
Çin'in güneybatısında bir maden ocağında meydana gelen patlamada bir işçi yaşamını yitirdi, 6 işçi mahsur kaldı.
Çin'in güneybatısında bir maden ocağında meydana gelen patlamada bir işçi yaşamını yitirdi, 6 işçi mahsur kaldı.
Şinhua'da yer alan habere göre, yetkililer, Guicou eyaletindeki kömür madeninde yaşanan patlamada bir işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Patlama sırasında 6 işçinin madende mahsur kaldığını ifade eden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.