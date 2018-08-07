Çin'de Maden Ocağında Patlama 4 Ölü
Çin'in güneybatısında bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişiden haber alınamıyor.
Çin'in güneybatısında bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişiden haber alınamıyor.
Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Guicou eyaletine bağlı Pancou kentinde Zimucia adlı bir kömür madeninde gerçekleşen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişiye ulaşılamıyor.
Patlama sonrası olay yerine arama kurtarma ekipleri gönderilirken, olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.