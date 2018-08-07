Çin'de Maden Ocağında Patlama 4 Ölü

Çin'de Maden Ocağında Patlama 4 Ölü

Çin'in güneybatısında bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişiden haber alınamıyor.

Çin'de Maden Ocağında Patlama 4 Ölü

Çin'in güneybatısında bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişiden haber alınamıyor.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Guicou eyaletine bağlı Pancou kentinde Zimucia adlı bir kömür madeninde gerçekleşen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişiye ulaşılamıyor.

Patlama sonrası olay yerine arama kurtarma ekipleri gönderilirken, olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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