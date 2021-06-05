Çin'de maden ocağında patlama: 2 ölü, 6 kayıp
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Çin'de maden ocağında patlama: 2 ölü, 6 kayıp

Çin'de maden ocağında patlama: 2 ölü, 6 kayıp
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Çin'in orta kesiminde bir kömür madeni ocağında meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 6 kişi kayboldu.

Çin'in orta kesiminde bir kömür madeni ocağında meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 6 kişi kayboldu.

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), Henan eyaletinde Hebi Kömür ve Elektrik Şirketinin işlettiği maden ocağında patlama meydana geldiğini bildirdi.

Eyalet yetkilileri, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, kaybolan 6 kişinin arandığını kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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