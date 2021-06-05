Çin'de maden ocağında patlama: 2 ölü, 6 kayıp
Çin'in orta kesiminde bir kömür madeni ocağında meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 6 kişi kayboldu.
Çin'in orta kesiminde bir kömür madeni ocağında meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 6 kişi kayboldu.
Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), Henan eyaletinde Hebi Kömür ve Elektrik Şirketinin işlettiği maden ocağında patlama meydana geldiğini bildirdi.
Eyalet yetkilileri, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, kaybolan 6 kişinin arandığını kaydetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz