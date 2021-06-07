Son dakika haberleri | Çin'de kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk 10 saat sonra kurtarıldı
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Son dakika haberleri | Çin'de kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk 10 saat sonra kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberine göre - Çin'de kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk 10 saat sonra kurtarıldı Çin'in Yunnan eyaletinde kuyuya düşen 2 yaşındaki kız çocuğu itfaiye ekibi tarafından 10 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

- Çin'de kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk 10 saat sonra kurtarıldı

YUNNAN - Çin'in Yunnan eyaletinde kuyuya düşen 2 yaşındaki kız çocuğu itfaiye ekibi tarafından 10 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Çin'in Yunnan eyaletinin güneydoğusundaki Mengzi kentinde 2 yaşındaki bir kız çocuğu 15 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çocuğu 40 santimetre çapındaki kuyudan çıkartmak için iş makinesi kullandı. İtfaiyeciler iş makinesiyle genişletilen kuyunun borularını kırarak kuyudan aşağı indi. Yaklaşık 10 saat süren kurtarma operasyonunun ardından çocuk kuyudan çıkarıldı. Küçük kız kuyudan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılırken, durumunun stabil olduğu belirtildi.

Son dakika haberleri | Çin'de kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk 10 saat sonra kurtarıldı
Son dakika haberleri | Çin'de kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk 10 saat sonra kurtarıldı
Son dakika haberleri | Çin'de kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk 10 saat sonra kurtarıldı
Son dakika haberleri | Çin'de kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk 10 saat sonra kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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